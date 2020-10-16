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Погода в Башкирии сегодня, 16 октября 2020 года: пройдут дожди

Погода в Башкирии сегодня, 16 октября 2020 года: пройдут дожди

| 16 окт 2020 | 08:34

В Башкирии прогнозируется резкое ухудшение погодных условий.

По данным регионального гидрометцентра, сегодня, 16 октября, пройдут дожди. Возможны сильные порывы юго-западного ветра. Температура воздуха ночью +5,+10°, в юго-восточных районах +3,-2°, днем +12,+17°.

Завтра, 17 октября, вновь будет дождливая погода. Ветер сменит направление с юго-западного на северо-западный и ощутимо усилится. Ночью столбик термометра покажет +4° и по северу -1°. Днем потеплеет до +12°, по югу до +17°.

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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