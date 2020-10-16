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"Нам очень жарко и нечем дышать!": жительница Ишимбая пожаловалась на коммунальщиков

"Нам очень жарко и нечем дышать!": жительница Ишимбая пожаловалась на коммунальщиков

Ишимбайский район | 16 окт 2020 | 10:08

Накануне на сайте электронной приемной жительница Ишимбая оставила обращение. Она пожаловалась, что из-за отопления в ее квартире стоит невыносимая жара. Температура не опускается ниже +28°, +30°. Ее семье, где есть маленькие дети, приходится открывать окна. От этого полы быстро становятся холодными. Женщина объяснила, что уже обращалась в местное ЖЭУ. Однако ей ответили, что убавить температуру невозможно, так как первый этаж дома останется без горячей воды и посоветовали потерпеть до зимы.



— Нам очень жарко и нечем дышать! Терпеть больше не можем. Просим помочь урегулировать температуру в квартире! — написала в обращении горожанка.

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Напомним, ранее житель Башкирии на обращение о неначислении субсидий на оплату коммунальных услуг получил ответ в виде пустого бланка. При этом у мужчины были льготы, подтвержденные справками. По его словам, это настоящее издевательство над людьми.

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Источник: proural.info
Фото: zhukvesti.ru

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