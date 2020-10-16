Водитель троллейбуса из Стерлитамака заняла 5 место на всероссийском конкурсе профмастерства

Стерлитамакский район | 16 окт 2020 | 11:08

В социальных сетях Глава региона Радий Хабиров рассказал о 34-летней Гульназ Ивановой из Стерлитамака. Женщина заняла пятое место среди водителей троллейбусов на всероссийском конкурсе.







Руководитель республики заявил, что гордится женщиной. Она показала свое профессиональное мастерство наряду с мужчинами. Как оказалось, Гульназ уже 12 лет работает за рулем троллейбуса. Местные жители хорошо знают ее, поэтому, видя ее на линии, приветствуют и сигналят. Сам же Радий Хабиров пообещал заглянуть в гости к Гульназ, когда будет в Стерлитамаке.

— Еще раз поздравляю, Гульназ, вас и ваших коллег. Достижения общие. P.S.: в этом году для Уфы закупим новые троллейбусы, которые уже производятся на нашем Башкирском троллейбусном заводе. Ждем новых побед на следующем конкурсе и от уфимских водителей троллейбусов! — заключил Радий Хабиров.

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Фото: социальные сети