Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Водитель троллейбуса из Стерлитамака заняла 5 место на всероссийском конкурсе профмастерства

Водитель троллейбуса из Стерлитамака заняла 5 место на всероссийском конкурсе профмастерства

Водитель троллейбуса из Стерлитамака заняла 5 место на всероссийском конкурсе профмастерства

Стерлитамакский район | 16 окт 2020 | 11:08

В социальных сетях Глава региона Радий Хабиров рассказал о 34-летней Гульназ Ивановой из Стерлитамака. Женщина заняла пятое место среди водителей троллейбусов на всероссийском конкурсе.



Руководитель республики заявил, что гордится женщиной. Она показала свое профессиональное мастерство наряду с мужчинами. Как оказалось, Гульназ уже 12 лет работает за рулем троллейбуса. Местные жители хорошо знают ее, поэтому, видя ее на линии, приветствуют и сигналят. Сам же Радий Хабиров пообещал заглянуть в гости к Гульназ, когда будет в Стерлитамаке.

Строительство в Стерлитамаке нового ковид-госпиталя планируется завершить к 1 декабря 2020 года

Читайте также:

Строительство в Стерлитамаке нового ковид-госпиталя планируется завершить к 1 декабря 2020 года
— Еще раз поздравляю, Гульназ, вас и ваших коллег. Достижения общие. P.S.: в этом году для Уфы закупим новые троллейбусы, которые уже производятся на нашем Башкирском троллейбусном заводе. Ждем новых побед на следующем конкурсе и от уфимских водителей троллейбусов! — заключил Радий Хабиров.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: социальные сети

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: