В 2021 году 31 декабря будет нерабочим днем

| 16 окт 2020 | 13:55

В российском правительстве утвердили график переноса рабочих дней в 2021 году. Решение закреплено постановлением от 10 октября 2020 года №1648.



Согласно официальному документу, 2 и 3 января в 2021 году выпадают на субботу и воскресенье, эти дни решено перенести на 5 ноября и 31 декабря 2021 года.







Как уточнили журналистам в пресс-службе правительства России, в новом году нерабочую субботу 20 февраля перенесут на понедельник 22 февраля, чтобы у граждан России было три выходных дня подряд: с 21 по 23 февраля, или с воскресенья по вторник.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Как стало известно, в новом году жителей России ожидает семь выходных периодов по случаю праздничных дней. Так, зимой 2021 года официальный отдых у российских граждан объявлен с 1 по 10 января и с 21 по 23 февраля. Весной у россиян ожидается три праздничных дня в марте (6, 7 и 8 марта) и шесть праздничных дней в мае (1, 2, 3 и 8, 9, 10 мая). Кроме того, будем официально отдыхать с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября 2021 года.