Погода в Башкирии сегодня, 17 октября 2020 года: дожди и ветер

| 17 окт 2020 | 09:56

Гидрометцентр Башкирии предоставил прогноз погоды на ближайшие дни.



Сегодня, 17 октября, ожидается небольшой дождь, местами до умеренного. Ночью по юго-востоку существенные осадки не прогнозируются. Ветер юго-западный, днем с переходом на северно-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +1,+6°, днем +7,+12°, по югу до +17°.







Завтра, 18 октября, местами также пройдет небольшой дождь, ночью дождь со снегом. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 0,-5°, по северо-востоку до -10°, днем столбики термометров покажут +8,+13°.





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