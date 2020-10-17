Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Погода в Башкирии сегодня, 17 октября 2020 года: дожди и ветер

Погода в Башкирии сегодня, 17 октября 2020 года: дожди и ветер

Погода в Башкирии сегодня, 17 октября 2020 года: дожди и ветер

| 17 окт 2020 | 09:56

Гидрометцентр Башкирии предоставил прогноз погоды на ближайшие дни.

Сегодня, 17 октября, ожидается небольшой дождь, местами до умеренного. Ночью по юго-востоку существенные осадки не прогнозируются. Ветер юго-западный, днем с переходом на северно-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +1,+6°, днем +7,+12°, по югу до +17°.



Завтра, 18 октября, местами также пройдет небольшой дождь, ночью дождь со снегом. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 0,-5°, по северо-востоку до -10°, днем столбики термометров покажут +8,+13°.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: