Синоптики рассказали, когда в Башкирии выпадет первый снег

| 17 окт 2020 | 17:25

Синоптики Башкирии рассказали, когда в регионе выпадет первый снег. По данным специалистов, снег следует ждать уже на следующей неделе – с 21 октября.



В понедельник резко ухудшится погода, столбик термометра покажет -3°. Ночью пройдут заморозки, также днем в центральных районах республики выпадет снег.



Синоптики отмечают, что это кратковременное изменение погоды. С 26 октября вновь потеплеет. Температура воздуха составит около 5°. Такая погода продержится до начала следующего месяца. Снег окончательно ляжет только в середине ноября.



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