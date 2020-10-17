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В Башкирии скончался глава городского округа Стерлитамак Андрей Ширяев

В Башкирии скончался глава городского округа Стерлитамак Андрей Ширяев

Стерлитамакский район | 17 окт 2020 | 17:31

В Уфе в ночь с 16 на 17 октября скончался председатель совета городского округа Стерлитамак Андрей Ширяев. Об этом сообщается на сайте официального местного издания «Стерлитамакский рабочий» сегодня, 17 октября.



— Уважаемые коллеги. Сегодня в 6 часов по московскому времени от нас навсегда ушёл наш друг и соратник, человек с большой буквы Ширяев Андрей Анатольевич. Выражаем соболезнование семье и близким, — сообщается на сайте.

Как сообщает издание UFA1, вероятно, мужчина умер от коронавируса.

— У Ширяева было 90 процентов поражения легких, три недели назад мужчину доставили в Москву для госпитализации в одну из клиник города. Последние 10 дней у него наблюдалась отрицательная динамика, — сообщил источник.
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Андрею Ширяеву было 58 лет. Пост главы городского округа Ширяев занимал с 2016 года. Также мужчина был кандидатом медицинских наук и являлся заместителем главного врача Клинической больницы № 1. Он считал что одной из главных задач депутатского корпуса является улучшение качества жизни населения.

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Источник: ufa1.ru

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