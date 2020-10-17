Жители Сибая пожаловались на тошнотворный запах в городе

Сибай | 17 окт 2020 | 18:22

Жители Сибая сообщают о неприятном запахе в городе. Они отмечают, что сладковатый и тошнотворный запах идет со стороны местного предприятия «Уралпромтехсервис». По данным активистов сообщества «Сибай, дыши!», он является следствием солей лигносульфоната.



«Мы задыхаемся каждый день, с карьера запах каждый день идет, с ЗБР сейчас начали выбрасывать хлор по всему городу сильный запах, невозможно дышать», — рассказала местная жительница.







Женщина утверждает, запах появился с 10 октября. С тех пор, отметила горожанка, ситуация ухудшается. От запаха у жителей появляется аллергическая реакция – сыпь, головная боль и кровь из носа.

«Голова болит, кровь из носа, аллергическая сыпь, в общем Сибай со всех сторон травят. С карьера это все не прекращается, а с ЗБР с 10 октября началось потихоньку, а 16 сильные выбросы начались, сейчас невозможно открыть окно, губы и нос шипит», — заявила женщина.

«В городе сильный ветер, от предприятия идет небольшой дымок. Этот компонент предприятие давно не использует. Ранее по обращению граждан проводили замеры атм.в/ха на границе сан.зоны УПТС, превышения не выявили, как и посторонних запахов «химии», — сообщили в ведомстве.









В региональном министерстве экологии и природопользования отметили, что никаких следов выброса лигносульфоната нет, все показатели в норме. Кроме того, предприятия уже не используют это соединение.

Глава Сибая Рустем Афзалов связал неприятный запах в городе с осенней уборкой территории. По его словам, в частном секторе Сибая массово жгут листву, из-за этого возник запах в городе.

«Служба управления гражданской защиты с этим вопросом разбирались. Сейчас осень, листва горит, жгут там и тут. Это запах горелой травы, листвы, Сибай наполовину состоит из частный секторов. Ничего связанного с лигносульфоната», — заявил Рустем Афзалов.

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Фото: pixabay.com