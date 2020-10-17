В Ишимбае от коронавируса умер председатель Совета депутатов города Юрий Лунев

Стало известно о том, что скончался председатель Совета депутатов города Ишимбая Юрий Лунев. Об этом сообщил на своей станице в социальных сетях глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов сегодня, 17 октября.
— Уходят уважаемые люди... Вирус, с которым борется весь мир, не щадит никого. Это уже не хроники по телевизору. Это, к сожалению, наша реальность. Светлая память о замечательном человеке, Юрии Михайловиче, навсегда останется в наших сердцах! — сообщил Абдрахманов.
Юрий Лунев родился в 1958 году в Ишимбае. Окончил Томский политехнический институт имени С. Кирова по специальности инженер-механик, занимал пост заместителя директора Ишимбайского МУП «Межрайкоммунводоканал», а также являлся председателем Общественного совета.