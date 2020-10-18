Погода в Башкирии сегодня, 18 октября 2020 года

| 18 окт 2020 | 10:30

В это воскресенье в Башкирии будет довольно пасмурно. Но некоторые города все-таки смогут еще немного погреться под лучами солнца. Кроме того, субботний ветер перенесется и на воскресенье. Местами он перерастет до бури.



В целом, погода не столь отвратительна, учитывая, что осень уже дошла до экватора. Но шапочки доставать точно пора, чтобы не простудиться. Да и чайку горячего перед выходом из дома тоже стоит глотнуть – пусть греет изнутри.







Погода в Уфе на 18 октября

В Уфе этим воскресным днем будет довольно прохладно. Утро начнется с -1 градуса, потеплеет ненамного только к 14-17 часам. Температура воздуха прогреется до 8 градусов тепла. Вечером в Уфе ожидается 7 градусов тепла.



По данным синоптиков, в столице Башкирии в течение дня в целом будет солнечно, без осадков. Да и ветра особого ждать не стоит. Он разгонится только к вечеру – до 8 метров в секунду.



Погода в Стерлитамаке на 18 октября

В Стерлитамаке 18 октября утро окажется чуть более прохладным, а днем столбик термометра поднимется выше, чем в Уфе. Синоптики обещают утром -2 градуса, а уже к 14-17 часам – 9 градусов тепла. Вечером, к 20 часам, похолодает на 1 градус.



Ветер в Стерлитамаке к вечеру разыграется до 9 метров в секунду. Ночью – до 10. Осадков синоптики не предвещают.



Погода в Нефтекамске на 18 октября

В воскресенье в Нефтекамске будет довольно пасмурно, холоднее, чем в соседних городжах и куда ветренее. В 8 утра температура воздуха составит 0 градусов. К 14 часам потеплее не больше, чем на 5-6 градусов. К вечеру – до 8 градусов тепла.



Но при этом уже днем горожан настигнет бушующий ветер, разгоняющийся до 14 метров в секунду. Весь день обещает быть серым, без солнечного света. Но и без осадков. Синоптики считают, что осадком можно будет ожидать только после 19-20 часов.









В Октябрьском погода решит показать все свои стороны за один день. Горожан ждет и солнце, и ураган, и серость. Разве что осадков не ожидается.По данным синоптиков, в городе утром будет довольно холодно – аж -3 градуса. Днем выглянет солнце и прогреет воздух до 5-6 градусов. Затем солнце спрячется за облака, но к 20 часам станет теплее еще на 3-4 градуса. Однако из-за ветра может показаться, что становится лишь холоднее. Ураган нахлынет на Октябрьский к 20 часам. А к 23 часам ветер усилится до 16 метров в секунду.Более холодное утро и куда более спокойный в плане погодных условий день ждет жителей Белорецка в это воскресенье. Ветерок разгонится не более чем до 6-7 метров в секунду. Осадков быть не должно. Да и солнце обещает светить весь день.Утром специалисты Гидрометцентра обещают -4 градуса, днем горожан ждет потепление до 5 градусов, а вечером – понижение до 2 градусов тепла.

Погода в Кумертау на 18 октября

18 октября в Кумертау будет теплее, чем в других городах Башкирии. Днем в городе воздух прогреется до 10 градусов. А вот утром все-таки будет прохладненько – минут два градуса. Вечером синоптики обещают 8 градусов тепла.



Осадков в этот день не прогнозируют. В небе будет ясно светить солнце, но ветер напомнит о себе и начнет разгоняться до тех пор, пока ночью порывы не достигнут 12 метров в секунду.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather





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