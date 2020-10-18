В горных районах Башкирии выпал первый снег

| 18 окт 2020 | 10:47

В горных районах Башкирии местами уже прошел первый снег – так, 17 октября туристы встретились с зимой на вершине популярного среди любителей гор хребта Ялангас (1300 м) в Белорецком районе.







Фотографии в социальные сети выложила заядлая туристка Наталья Колбасина из Магнитогорска.



Также несколькими днями ранее снег выпал на вершине горы Иремель (1589 м). Туристы отметили, что за несколько метров до вершины снега было уже по колено.

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Отметим, что синоптики прогнозируют снег на следующей неделе даже в Уфе – по предварительным данным, он выпадет в среду 21 октября, а потом повторится 23-го. Оба дня днем будет плюсовая температура, а ночью похолодает до -3.