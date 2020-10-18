«Все непросто»: Хабиров опубликовал в соцсетях загадочный пост с фотографией своей семьи

| 18 окт 2020 | 17:39

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал загадочный пост в соцсетях. Для своих подписчиков он сделал фотографию в домашней обстановке.







«На душе не очень спокойно, все непросто. Но прорвемся. И семьи наши сбережем», — подписал фотографию руководитель республики и пожелал всем хорошего воскресенья.



Напомним, ранее Глава РБ высказывал тревожные мысли по поводу поъема заболеваемости коронавирусом и внебольничной пневмонией в республике.

— Мы с вами, на мой взгляд, очень неплохо выдержали первый удар инфекции. Который был 1 сентября, когда тысячи детей и учителей пошли в школы. Очень неплохо этот период прошли. Текущий период мы проходим плохо. Очень большое количество заражений, расслабились мы сами, расслабились и наши жители. Масочный режим довольно слабо у нас соблюдается. В том числе во всех учреждениях, на предприятиях и так далее. Такое бывает. Жизнь нас сама поправит сейчас, — сказал Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве РБ.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: со страницы Радия Хабирова в соцсетях.

Он поручил членам кабмина и главам муниципалитетов серьезнее отнестись к ситуации и бросить все силы на борьбу с распространением инфекции.