«Все непросто»: Хабиров опубликовал в соцсетях загадочный пост с фотографией своей семьи

— Мы с вами, на мой взгляд, очень неплохо выдержали первый удар инфекции. Который был 1 сентября, когда тысячи детей и учителей пошли в школы. Очень неплохо этот период прошли. Текущий период мы проходим плохо. Очень большое количество заражений, расслабились мы сами, расслабились и наши жители. Масочный режим довольно слабо у нас соблюдается. В том числе во всех учреждениях, на предприятиях и так далее. Такое бывает. Жизнь нас сама поправит сейчас, — сказал Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве РБ.
Он поручил членам кабмина и главам муниципалитетов серьезнее отнестись к ситуации и бросить все силы на борьбу с распространением инфекции.