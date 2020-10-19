Главная » Общество » Погода в Башкирии сегодня, 19 октября 2020 года: пройдут небольшие дожди
Погода в Башкирии сегодня, 19 октября 2020 года: пройдут небольшие дожди
| 19 окт 2020 | 08:37
Региональный гидрометцентр предоставил прогноз погоды на ближайшие дни.
Так, сегодня, 19 октября, пройдет небольшой дождь. Ветер ожидается южной четверти умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +2°,+7°, днем +12°,+17°.
Завтра, 20 октября, также местами пройдут кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит 0°,+5°, при прояснениях до -5°, днем столбики термометров покажут +8°,+13°.