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В Башкирии будут штрафовать за неправильное ношение маски
| 19 окт 2020 | 11:36
Глава Башкирии Радий Хабиров дал поручение провести рейды в общественном транспорте и начать наказывать за неправильное ношение маски.
— Организуйте нормальную работу в транспорте, — обратился Радий Хабиров к членам правительства Башкирии на оперативном совещании. — Появилась а-ля башкирская или а-ля российская манера носить маску на подбородке. Не надо это делать, нос под маской должен быть. Проверяйте и за это наказывайте.