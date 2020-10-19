В Башкирии будут штрафовать за неправильное ношение маски

| 19 окт 2020 | 11:36

Глава Башкирии Радий Хабиров дал поручение провести рейды в общественном транспорте и начать наказывать за неправильное ношение маски.







— Организуйте нормальную работу в транспорте, — обратился Радий Хабиров к членам правительства Башкирии на оперативном совещании. — Появилась а-ля башкирская или а-ля российская манера носить маску на подбородке. Не надо это делать, нос под маской должен быть. Проверяйте и за это наказывайте.

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