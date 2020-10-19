Власти Башкирии окажут поддержку многодетной семье из Белокатайского района

Белокатайский район | 19 окт 2020 | 11:54

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил оказать материальную помощь матери с семью детьми, которые лишились дома при пожаре.







16 октября в деревне Кирикеево Белокатайского района Башкирии сгорел дом, принадлежавший многодетной семье. В связи с этим Радий Хабиров поручил оказать поддержку. Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин сообщил, что в данное время пять детей находятся в приюте, двое младших — у родного дяди. Власти нашли подходящий дом в селе Ургала.



- Уже деньги выделены, поэтому в ближайшее время решим вопрос с покупкой дома, - сказал Александр Сидякин.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Как рассказал глава Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров, пожарные извещатели были выданы после 2018 года как малоимущей семье.