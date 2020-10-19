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Власти Башкирии окажут поддержку многодетной семье из Белокатайского района

Власти Башкирии окажут поддержку многодетной семье из Белокатайского района

Белокатайский район | 19 окт 2020 | 11:54

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил оказать материальную помощь матери с семью детьми, которые лишились дома при пожаре.



16 октября в деревне Кирикеево Белокатайского района Башкирии сгорел дом, принадлежавший многодетной семье. В связи с этим Радий Хабиров поручил оказать поддержку. Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин сообщил, что в данное время пять детей находятся в приюте, двое младших — у родного дяди. Власти нашли подходящий дом в селе Ургала.

- Уже деньги выделены, поэтому в ближайшее время решим вопрос с покупкой дома, - сказал Александр Сидякин.

В Белокотайском районе дотла сгорел дом многодетной семьи

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В Белокотайском районе дотла сгорел дом многодетной семьи
Как рассказал глава Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров, пожарные извещатели были выданы после 2018 года как малоимущей семье.

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Источник: mkset.ru

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