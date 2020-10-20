Главная » Общество » Погода в Башкирии сегодня, 20 октября 2020 года: прогнозируется дождь со снегом
Погода в Башкирии сегодня, 20 октября 2020 года: прогнозируется дождь со снегом
| 20 окт 2020 | 08:34
В Башкирии ожидается ухудшение погодных условий.
Так, сегодня, 20 октября, пройдут дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывы до сильного. Столбик термометра ночью покажет +1°до +6°. Днем потеплеет до +10°, в отдельных районах до +15°.
Завтра, 21 октября, ночью не будет осадков. Однако днем вновь прогнозируется дождь и мокрый снег. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1,-4°, при прояснениях до -9°, днем +2,+7°.