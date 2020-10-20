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В Башкирии на текущей неделе установится временный снежный покров

В Башкирии на текущей неделе установится временный снежный покров

| 20 окт 2020 | 10:36

В Башкирии уже на этой неделе установится временный снежный покров. Об этом сообщили синоптики Башгидромета. В ведомстве отметили, что «жители республики почувствуют приближение предзимья».



– Через территорию республики пройдут атмосферные фронты, несущие с собой холод Арктики. С 20 по 22 октября температура воздуха понизится ночью от +1,+6° до -1,-6°, при прояснениях до -10°, днем от +5,+10°, в южных районах от +11,+15° до -1,+4°, – передали в Башгидромете.

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временный снежный покров. Кроме того, на отдельных участках автодорог появится гололед. Синоптики рекомендуют автомобилистам позаботиться о переходе на зимнюю резину.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: pixabay

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