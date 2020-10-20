В Уфе бесплатно раздадут медицинские маски

Уфа | 20 окт 2020 | 11:17

В столице Башкирии 21 октября будет организована акция по раздаче масок. Об этом рассказали на оперативном совещании в администрации Уфы.







— В 12.00 в каждом районе стартует акция по раздаче масок, — сообщил председатель комитета по делам молодежи администрации Уфы Роман Янгуров и назвал точные адреса. — В Ленинском районе — остановки «Гостиница «Башкортостан» и «Заречная»; Октябрьский район — остановки «Спортивная» и «Горсовет»; Калининский район — сквер Баландина, парк культуры и отдыха «Первомайский»; Советский район — парк им И. Якутова, сквер 50-летия Победы; Демский район — ост. «112-й Башкирской кавалерийской дивизии», детская поликлиника на ул. Правды, 18, микрорайон «Перекресток», рынок «Южный»; Орджоникидзевский район — площадь С. Орджоникидзе, сквер «Дубки», Коммунаров, 67; Кировский район — Гостиный двор, центр города.

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На оперативном совещании в правительстве Башкирии 19 октября Глава республики Радий Хабиров сообщил, что нужно обязательно штрафовать за неправильное ношение маски в общественном транспорте.— Появилась а-ля башкирская или а-ля российская манера носить маску на подбородке. Не надо это делать, нос под маской должен быть. Проверяйте и за это наказывайте, — отметил Радий Хабиров.