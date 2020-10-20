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Жителю Уфы в больнице выдали документ, в котором указали, что он беременный

Жителю Уфы в больнице выдали документ, в котором указали, что он беременный

Уфа | 20 окт 2020 | 15:31

Житель Уфы рассказал о забавном случае, который произошёл с ним в одной из больниц города. Мужчина проходит плановое лечение и делится опытом в социальных сетях. Вот только один из поставленных диагнозов очень удивил пациента.

На пятый день лечения мужчине выдали бумагу, подписанную врачом. В документе было сказано, что пациент лечил зуб, а ещё беременный. Такое заключение удивило мужчину, однако он отнесся к ошибке с юмором.



Видимо, при составлении заключения врач взял старый документ и просто вставил данные нового пациента. При этом старый текст медик не проверил. Так и вышло, что обычный уфимец вдруг оказался беременным.
К слову, мужчина сообщил, что и зуб в этой больнице он не лечил.

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Уфимец:
- Посмотрел свою историю болезни. Ну, самое первое – зуб я не лечил. Второе – лечился амбулаторно (есть больничный лист). И, в-третьих, я беременный.
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Источник: bash.news

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