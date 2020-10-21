Погода в Башкирии сегодня, 21 октября 2020 года: местами мокрый снег

| 21 окт 2020 | 08:35

Республиканский гидрометцентр предоставил прогноз погоды на ближайшие дни.



Так, сегодня, 21 октября, в Башкирии ночью существенных осадков не ожидается. Днем пройдет небольшой дождь, местами со снегом. Ветер прогнозируется юго-западный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит 0,-5°, днем +2,+7°.







Завтра, 22 октября, также пройдет небольшой мокрый снег, ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица, в восточных районах установится временный снежный покров. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 0,-5°, при прояснениях до -10°, днем столбики термометров покажут -1,+4°.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather





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