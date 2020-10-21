В Башкирии мужчина объяснил скандал, который он устроил в маршрутке из-за маски | видео
| 21 окт 2020 | 10:08
Он заявил, что указ Радия Хабирова не имеет юридической силы.
Накануне в автобусе №51 «Башавтотранса» один из пассажиров устроил перепалку с кондуктором. На просьбу женщины надеть маску, мужчина резко спросил ее, мол, а ты кто. Слово за словом началась перепалка.
Женщина пыталась объяснить дерзкому пассажиру, что без маски не имеет права пробивать ему билет. Мужчина начал оскорблять кондуктора, аргументируя, что она не врач и не имеет полномочий заставлять его. В конце пассажир заявил, что будет разбираться, когда приедет полиция. Происходящее было записано на видео. Как сообщает ИА «Башинформ», мужчина правоохранителей так и не дождался. Журналисту во время телефонного разговора он сообщил, что указ Главы региона не имеет юридической силы, а, значит, прописанный в нем пункт об обязательном ношении масок недействителен.