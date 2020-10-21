В Башкирии спасатели через громкоговорители начали оповещать жителей Башкирии об угрозе коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 21 окт 2020 | 11:49

Специалисты госкомитета Башкирии по ЧС начали информировать жителей республики о необходимости соблюдения карантинных ограничений в связи с коронавирусом, используя сигнальные громкоговорящие устройства спецавтомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.







комитет республики по чрезвычайным ситуациям информирует об обязательности ношения медицинских масок и соблюдения социальной дистанции в общественных местах во избежание заражения коронавирусом. Ограничьте контакты с окружающими, чаще мойте руки с мылом. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!».

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Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В ведомстве призывают ответственно отнестись к рекомендациям.