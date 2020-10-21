Жители Зианчуринского района попросили Владимира Путина отремонтировать дорогу

Зианчуринский район | 21 окт 2020 | 14:19

Жительница Башкирии оставила жалобу на сайте электронной приемной Главы республики. В письме, адресованному Радию Хабирову, женщина рассказала об ужасном состоянии дороги в Зианчуринском районе.







По словам жительницы, она уже обращалась в различные инстанции с этой проблемой. На место приезжали сотрудники Управления дорожного хозяйства республики и прошлись грейдером (машина для разравнивания или перемещения грунта – прим. ред.). После они сделали фото участка для отчета и уехали. Однако, как объяснила женщина, дорога стала еще хуже. Не получив помощи от местной власти, жители написали обращение Владимиру Путину, но его перенаправили обратно в Управление дорожного хозяйства республики.

— Почему мы год никуда не можем достучаться? Просим включить нашу дорогу на ближайшее время в план ремонта. Нам пишут, что она в удовлетворительном состоянии. Если Главе региона глубоко наплевать на забытых богом людей в самом южном регионе республики, что же говорить о местной власти. Как не стыдно? Вот посмотрите на «удовлетворительное» состояние дороги, — написала женщина.

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Фото: соцсети