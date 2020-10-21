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В Башкирии скончался бывший глава Кугарчинского района Рамиль Мазитов

В Башкирии скончался бывший глава Кугарчинского района Рамиль Мазитов

Кугарчинский район | 21 окт 2020 | 15:33

В Уфе скончался бывший глава Кугарчинского района и директор столичного промышленного колледжа Рамиль Мазитов. Мужчина умер после продолжительной болезни, сообщает «Башинформ». Известно, что ему на момент смерти было всего 64 года.



Отмечается, что Рамиль Мазитов является почетным работником образования РФ, Заслуженным учителем Башкирии и кандидатом политических наук. Начал свою карьеру завучем в селе Кугарчинского района. После работал директором, заместителем отдела образования района и начальником управления народного образования.

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С 2003 по 2008 годы возглавлял Кугарчинский район. В 2008 году стал председателем центральной избирательной компании. Также  с 2010 по 2018 годы занимал пост директора Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети

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