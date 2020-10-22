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Погода в Башкирии сегодня, 22 октября 2020 года: снег и ветер

Погода в Башкирии сегодня, 22 октября 2020 года: снег и ветер

| 22 окт 2020 | 08:37

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 22 и 23 октября. Синоптики пообещали выпадение снега, северный ветер и минусовую температуру. 

22 октября местами ожидается небольшой снег, переходящий днем в мокрый снег, на отдельных участках дорог ночью и утром гололедица. В отдельных восточных районах установление временного снежного покрова. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0,-5°, при прояснениях до -10°, днем -1,+4°.



23 октября также пройдет местами небольшой мокрый снег, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный с переходом на юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2,-7°, при прояснениях до -12°, днем -1,+4°.

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Фото: pixabay.com

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