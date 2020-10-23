Погода в Башкирии сегодня, 23 октября 2020 года: будет холодно

| 23 окт 2020 | 08:35

В Башкирии продолжится холодная погода.



Так, по данным местного гидрометцентра, сегодня, 23 октября, в регионе пройдут дожди и выпадет снег. Ветер северо-западный с переходом на южный умеренный, днем местами порывы до сильного. Ночью в отдельных районах похолодает до -12°, в других местностях термометр покажет -2°,-7°. Днем станет незначительно теплее – температура воздуха покажет 0,+5°.







Завтра, 24 октября, ожидается мокрый снег, который перейдет в дождь. Синоптики просят пешеходов и водителей быть предельно осторожными – возможны гололед и отложение осадков на проводах. Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем +4,+9°.

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