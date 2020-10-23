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В Башкирии стало известно о состоянии ребенка, которого вместе с отцом сбил поезд

В Башкирии стало известно о состоянии ребенка, которого вместе с отцом сбил поезд

| 23 окт 2020 | 08:39

Пассажиры электрички в пригороде столицы Башкирии были шокированы происшествием, которое случилось буквально у них на глазах. Мужчина с мальчиком на руках попытался перебежать рельсы перед подходящим составом и не успел.



— Я стоял курил, смотрел на поезд который подъезжает и вижу мужик спрыгнул на рельсы с ребенком и пошел через пути, еще медленно так. Мы ему стали кричать, чтобы он торопился. Поезд быстро идет. Но в какой-то момент он не успел, мужика зацепило боком состава, ребенок упал. Все сразу же побежали к ним, как только поезд остановился. Мальчик вроде живой. Вызвали скорую, — прокомментировал в соцсетях очевидец аварии

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По данным правоохранителей, отец ребенка погиб на месте, мальчик доставлен в больницу, его состояние стабильно. Следователи выясняют причины произошедшего.

Напомним, трагедии на железнодорожных путях в Башкортостане периодически случаются. Ранее на переезде в районе поселка Ассы, грузовой состав протаранил «ВАЗ-2114», который пытался проскочить на запрещающий сигнал светофора. Водитель погиб до приезда скорой помощи.

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Источник: proural.info

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