Погода в Башкирии сегодня, 24 октября 2020 года: мокрый снег и дождь

| 24 окт 2020 | 10:28

Синоптики Башкирии дали прогноз погоды на предстоящие выходные.



Так, сегодня, 24 октября, в республике ожидается мокрый снег и дождь. На деревьях и проводах возможны отложения осадков. Также на дорогах прогнозируются гололед. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем +6°,+11°.







Завтра, 25 октября, вновь пройдут дожди. Ветер не сменит направление и будет деть с юго-запада. Ночью термометр покажет +1°,+6°, а днем станет теплее до +11°.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather





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