В Башкирии пострадавшие от последствий коронавируса смогут получить бесплатное образование

| 24 окт 2020 | 20:03

Жители Башкирии, пострадавшие от последствий новой коронавирусной инфекции, смогут бесплатно обучится по программам профессионального и дополнительного образования. Соответствующее распоряжение 23 октября подписал глава республики Радий Хабиров.







В документе прописаны критерии, по котором будут определяться категории граждан, пострадавшие от последствий COVID-19. Речь идет не о перенесенной болезни, а о социально-экономических проблемах, с которыми столкнулись граждане. Претендовать на бесплатное профессиональное и дополнительное обучение смогут:

– граждане под риском увольнения из-за ликвидации организации, банкротства, сокращения штата, остановки деятельности, перехода на сокращенный рабочий день;

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– зарегистрированные в службе занятости не ранее 1 марта и находящиеся в поисках работы;– выпускники образовательных организаций, завершившие обучения и получившие диплом в 2020 году.