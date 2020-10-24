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В Башкирии пострадавшие от последствий коронавируса смогут получить бесплатное образование
| 24 окт 2020 | 20:03
Жители Башкирии, пострадавшие от последствий новой коронавирусной инфекции, смогут бесплатно обучится по программам профессионального и дополнительного образования. Соответствующее распоряжение 23 октября подписал глава республики Радий Хабиров.
В документе прописаны критерии, по котором будут определяться категории граждан, пострадавшие от последствий COVID-19. Речь идет не о перенесенной болезни, а о социально-экономических проблемах, с которыми столкнулись граждане. Претендовать на бесплатное профессиональное и дополнительное обучение смогут: – граждане под риском увольнения из-за ликвидации организации, банкротства, сокращения штата, остановки деятельности, перехода на сокращенный рабочий день;