Житель Белорецка с температурой оказался 152-м в очереди к терапевту

Белорецкий район | 24 окт 2020 | 21:29

Житель башкирского города Белорецка Ярослав пришел в поликлинику и оказался 152-м пациентом в очереди на прием к терапевту. Об этом молодой человек рассказал на своей странице в инстаграме.







По словам парня, несколько дней назад у него поднялась температура (до 37,8 градусов), и он позвонил в «скорую», чтобы вызвать врача на дом. Диспетчер ему посоветовал идти в поликлинику самостоятельно, что Ярослав и сделал. Правда, перед собой в медучреждении он увидел список из 151-го человека, которые стояли в очереди к терапевту. Молодой человек принял правила игры и записался 152-м – однако в ответ на это ему сказали, что после 150-го пациента прием будет окончен.

– Вернувшись домой я снова позвонил в скорую, но там насмехаясь надо мной. Сказали, что с температурой 37,8 скорую не вызывают и не поверили, что очередь в больнице 151 человек, – продолжил историю Ярослав.

– Понимаю, что врачи не виноваты – виноваты те, кто это допускает. То есть люди повыше обычных врачей, – добавил белоречанин.

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