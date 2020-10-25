Уфимка рассказала, каково это переносить коронавирус в условиях домашнего лечения

Уфа | 25 окт 2020 | 10:49

Жительница Уфы Марина (имя изменено) рассказала, как переносит COVID-19 в домашних условиях. Девушка описала начальный период болезни.







По словам горожанки, первые три дня у нее держалась температура в 39 градусов. Сбить ее не удавалось. Уфимка даже не могла поднять голову. Как и полагается делать при признаках коронавируса, она позвонила на горячую линию и попыталась вызвать участкового на дом. Ни один из вариантов не сработал, сообщает издание «КП-Уфа».

– День седьмой. Мы получили смс от участкового врача, но врач оказался не наш. В итоге опросили по телефону как лечились и все. День восьмой. Пришла врач… в обуви в спальню… Я попросила ее выйти хотя бы в коридор. Обиделась, сказала я не уважаю врачей. А я вроде уважаю, просто мы не в Европе и улицы у нас с мылом не моют, чтобы в обуви по спальням ходить… Послушала прописала лекарства, сказала идти в аптеку. Как идти в аптеку ковидному больному? Ногами, – пишет пациентка на самоизоляции.









К четвертому дню девушка методом перебора нашла препарат, который сбил температуру до 37 градусов. В тот же день ее муж начал звонить в частную клинику, чтобы записаться на сдачу анализов для проверки на коронавирус. Мужчина звонил с 8 до 10 утра 179 раз, пока в медицинской организации наконец не подняли трубку.На пятый день температура пришла в норму, а супруги сдали тест на ковид – обошлось 2300 рублей на человека. На шестой день стало известно, что тест положительный, о чем Марина сообщила на работу.

На девятый день врачи не дали никакой обратной связи. На следующий день ситуация не изменилась – зато другие пользователи стали делиться с девушкой похожими историями.

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