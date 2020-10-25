Спасатели предупреждают о резком ухудшении погоды в Башкирии

| 25 окт 2020 | 14:10

В понедельник, 26 октября, на территории Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды. С официальным предупреждением выступило МЧС региона.







По информации синоптиков, в республике обещают дождь, переходящий в мокрый снег. На юге Башкирии снег может быть очень сильным, что приведет к отложениям на проводах и деревьях.



Также прогнозируется гололед на дорогах, снежный накат. Водителям стоит проявить бдительность и не выезжать на летней резине. Порывы ветра достигнут 22 метров в секунду. Температура воздуха будет в районе 2 градусов выше нуля.

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Видимость на дорогах может упасть до 500 метров и менее.МЧС просит соблюдать правила безопасности и не выходить из дома при ухудшении погоды.