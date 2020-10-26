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В Башкирии могут возобновить доставку продуктов пожилым людям

В Башкирии могут возобновить доставку продуктов пожилым людям

| 26 окт 2020 | 16:01

В Башкирии волонтеры готовы возобновить доставку продуктов пенсионерам, если будет принято решение об их обязательной самоизоляции. Об этом сообщил руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров.

— Предлагаем организовать доставку продуктов за счёт самих пожилых людей, как это было в весенний период самоизоляции, чтобы они находились дома и берегли своё здоровье, — сказал Рустем Ахмадинуров. 



В республике также планируется запуск колл-центра, который будет обзванивать людей из группы риска по COVID-19, чтобы проконтролировать соблюдение ими режима самоизоляции.

При колл-центре уже открыта горячая линия для врачей по вопросам социально-психологической и правовой помощи, а также совместно с Минтруда РБ — по вопросам выплат ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В Башкирии хотят провести концерт для врачей

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Ранее в Башкирии сообщалось об акции «С заботой о врачах», в рамках которой 1 500 медработников получили чайные наборы. Для малоимущих пациентов ковид-госпиталей волонтёры передали жидкое мыло, туалетную бумагу и питьевую воду.

Еще один важный проект — онлайн-лекторий «Медики против ковида». Он стартует 26 октября. Марафон откроет ректор БГМУ, профессор Валентин Павлов. Трансляции будут проходить три раза в неделю — в понедельник, среду и пятницу в 17.00 в соцсетях. В эфир выйдут врачи, которые в период пандемии работали в «красной» зоне. В прямом эфире можно будет получить ответы на интересующие вопросы, советы по противодействию вирусу.

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Источник: i-gazeta.com

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