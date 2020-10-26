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Софью Гизатуллину из Стерлитамака устроили в детский сад

Софью Гизатуллину из Стерлитамака устроили в детский сад

Стерлитамакский район | 26 окт 2020 | 16:15

Трехлетняя девочка с деформированным лицом, которую ранее не брали в детское дошкольное учреждение, начала ходить в детский сад в Башкирии. Об этом 26 октября сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на волонтеров общественной организации «Радуга Добра».



Ранее СМИ сообщали о том, что девочка родилась с деформированным лицом, а также со сросшимися пальцами на ногах и руках. Она жила со своими родителями в деревне Алатаны Стерлитамакского района в большой нужде. Кроме этого, малышку не брали в детский сад, якобы из-за ее внешности.

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История этой девочки стала известна главе Башкирии Радию Хабирову. После этого, семья получила двухкомнатную квартиру, а девочка прошла обследование у врачей в Израиле. В результате в клинике Уфы ребенку провели операцию для того, чтобы девочка могла полноценно питаться, поскольку до этого она ела лишь жидкую пищу.

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Источник: regnum.ru

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