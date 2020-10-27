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Жительница Башкирии приняла участие в передаче «Поле чудес»
| 27 окт 2020 | 10:25
В съемках передачи «Поле чудес» приняла участие жительница Башкирии – руководитель ансамбля кураистов «Колонсак» Земфира Рашитова. Девушка лично познакомилась с легендарным ведущим передачи Леонидом Якубовичем, сообщил «Культурный мир Башкортостана».
Земфира сыграла для гостей студии на курае и познакомила миллионы телезрителей с этим национальным инструментом башкирского народа. Сама программа в эфир еще не вышла – ее подготовят к показу на Первом канале только 20 ноября.
Кураистка смогла представить Башкирию в Москве благодаря тому, что стала обладателем гранта Всероссийского форума молодых деятелей культуры и искусств.