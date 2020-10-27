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В Минздраве Башкирии назвали причину нехватки ртутных градусников в аптеках

В Минздраве Башкирии назвали причину нехватки ртутных градусников в аптеках

| 27 окт 2020 | 15:30

Сегодня, 27 октября, в министерстве здравоохранения состоялся брифинг по коронавирусу. В пресс-конференции приняли участие: глава ведомства Максим Забелин, заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Мария Скотарева.



В ходе встречи они ответили на часто задаваемые вопросы. Оказалось жители Башкирии обеспокоены тем, что в аптеках нет ртутных градусников. Максим Забелин объяснил, что происходит.

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— По ситуации с ртутными градусниками хочу высказать четкую позицию. Согласно Минаматской конвенции, более 90 государств мира откажутся от применения ртути к 2020 году. Россия присоединилась к этому решению еще в 2014 году. В мире полностью откажутся от применения ртути, — пояснил Максим Забелин. — В связи с этим ртутные градусники отгружаются по остатку. В Башфармации они действительно отсутствуют. У нас есть электронные градусники.
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Источник: proural.info
Фото: pixabay.com

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