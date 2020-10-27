В Бирске паромная переправа будет работать до наступления ледостава | видео

Бирский район | 27 окт 2020 | 16:48

Работа паромной переправы через реку Белую в Бирске продлится до наступления ледостава. Напомним, в середине сентября понтонный мост, который соединял одну часть города с другой, разобрали. Сооружение ежегодно проходит ремонтно-восстановительные работы. Завершить их планируют к весне.





А пока жители города пользуются паромной переправой. Одновременно здесь могут разместиться от пяти до десяти автомобилей. Работает она ежедневно с 8 утра до 8 вечера, а для экстренных служб – скорой медицинской помощи, пожарных и МЧС – круглосуточно.

- Я живу на той стороне, конечно, часто приходится по делам, по необходимости обязательно нужно ездить. Радуюсь, что есть сейчас такая переправа. Хоть моста и нет сейчас, хотя бы паром.

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Фото: скрин видео

Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"