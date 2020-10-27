Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Бирске паромная переправа будет работать до наступления ледостава | видео

В Бирске паромная переправа будет работать до наступления ледостава | видео

В Бирске паромная переправа будет работать до наступления ледостава | видео

Бирский район | 27 окт 2020 | 16:48

Работа паромной переправы через реку Белую в Бирске продлится до наступления ледостава. Напомним, в середине сентября понтонный мост, который соединял одну часть города с другой, разобрали. Сооружение ежегодно проходит ремонтно-восстановительные работы. Завершить их планируют к весне.



А пока жители города пользуются паромной переправой. Одновременно здесь могут разместиться от пяти до десяти автомобилей. Работает она ежедневно с 8 утра до 8 вечера, а для экстренных служб – скорой медицинской помощи, пожарных и МЧС – круглосуточно.

Спасатели в Бирске отключили от газа многоквартирный дом из-за опасной ситуации

Читайте также:

Спасатели в Бирске отключили от газа многоквартирный дом из-за опасной ситуации
Ильшат Маргамов, житель г. Бирск:
- Я живу на той стороне, конечно, часто приходится по делам, по необходимости обязательно нужно ездить.  Радуюсь, что есть сейчас такая переправа. Хоть моста и нет сейчас, хотя бы паром.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео
Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: