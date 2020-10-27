В Бирске паромная переправа будет работать до наступления ледостава | видео

Работа паромной переправы через реку Белую в Бирске продлится до наступления ледостава. Напомним, в середине сентября понтонный мост, который соединял одну часть города с другой, разобрали. Сооружение ежегодно проходит ремонтно-восстановительные работы. Завершить их планируют к весне.
А пока жители города пользуются паромной переправой. Одновременно здесь могут разместиться от пяти до десяти автомобилей. Работает она ежедневно с 8 утра до 8 вечера, а для экстренных служб – скорой медицинской помощи, пожарных и МЧС – круглосуточно.