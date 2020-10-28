Погода в Башкирии сегодня, 28 октября 2020 года: без осадков
| 28 окт 2020 | 08:38
Башгидрометцентр дал прогноз погоды на 28 и 29 октября.
Синоптики передают, что в республике будет сухо, ночью температура опустится до минусовой.
28 октября пройдет преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем +3,+8°.
29 октября также ожидается без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью 0,-5°, местами до -10°, днем +4,+9°.
Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
gorobzor.ru
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