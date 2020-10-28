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Мальчик из Иглинского района Матвей Анискин, после тяжелой болезни начал очищать родное село от мусора

Мальчик из Иглинского района Матвей Анискин, после тяжелой болезни начал очищать родное село от мусора

Иглинский район | 28 окт 2020 | 08:49

Матвей Анискин спустя несколько лет заточения выбрался "на волю" и начал делать добрые дела. 

Мальчик, проживающий в Иглино, последние 4 года провел на самым лучшим образом. Врачи диагностировали у него сильную аллергию, поэтому от привычных детских радостей пришлось отказаться. Взамен - лишь квартира и все развлечения, которые только можно найти в этом периметре. 



Спустя годы болезнь начала отступать. Матвей выбрался на улицу и увидел, как остальные люди загрязняют природу. Его увлечение экологией "на воле" вылилось в невероятное: ребенок начал сажать аллеи с деревьями, подбивая на это и взрослых. Вскоре в небольшом поселке появилось целое экологическое движение. 

Матвей Анискин:

- Я хочу, чтобы мое село было красивым и зеленым, а не поломанным, как это дерево. Запомните, все начинается с малого и заканчивается огромным. 
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Сейчас сельчане активно подключились к субботникам. Местные жители охотно фиксируют стихийные свалки и борются с ними. Матвей мечтает приучить жителей Иглино к раздельному сбору мусора. 

Наталья Анискина, мама Матвея:
- С пяти лет ему поставили такой диагноз, аллергию. На четыре года мы выпали из посещения леса, речки и все в этом роде. Тяжело ему было наблюдать только через экран телевизора, или в окно смотрел на парк, который посадил его прадедушка. Когда мы увидели, просто в шоке были от количества мусора. Сделали замечание взрослым - нас послали. Матвей впечатлился и понял, что взрослые не будут слушать никогда, и начал развивать свой блог. 
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Источник: bash.news

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