Мальчик из Иглинского района Матвей Анискин, после тяжелой болезни начал очищать родное село от мусора

Иглинский район | 28 окт 2020 | 08:49

Матвей Анискин спустя несколько лет заточения выбрался "на волю" и начал делать добрые дела.



Мальчик, проживающий в Иглино, последние 4 года провел на самым лучшим образом. Врачи диагностировали у него сильную аллергию, поэтому от привычных детских радостей пришлось отказаться. Взамен - лишь квартира и все развлечения, которые только можно найти в этом периметре.







Спустя годы болезнь начала отступать. Матвей выбрался на улицу и увидел, как остальные люди загрязняют природу. Его увлечение экологией "на воле" вылилось в невероятное: ребенок начал сажать аллеи с деревьями, подбивая на это и взрослых. Вскоре в небольшом поселке появилось целое экологическое движение.



Матвей Анискин:



- Я хочу, чтобы мое село было красивым и зеленым, а не поломанным, как это дерево. Запомните, все начинается с малого и заканчивается огромным.

- С пяти лет ему поставили такой диагноз, аллергию. На четыре года мы выпали из посещения леса, речки и все в этом роде. Тяжело ему было наблюдать только через экран телевизора, или в окно смотрел на парк, который посадил его прадедушка. Когда мы увидели, просто в шоке были от количества мусора. Сделали замечание взрослым - нас послали. Матвей впечатлился и понял, что взрослые не будут слушать никогда, и начал развивать свой блог.

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Сейчас сельчане активно подключились к субботникам. Местные жители охотно фиксируют стихийные свалки и борются с ними. Матвей мечтает приучить жителей Иглино к раздельному сбору мусора.