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Жителям России сообщили о сокращенной рабочей неделе в ноябре

Жителям России сообщили о сокращенной рабочей неделе в ноябре

| 28 окт 2020 | 10:42

Первая неделя ноября в России будет сокращенной из-за празднования Дня народного единства 4 ноября. Об этом сообщили в федеральной службе по труду и занятости РФ.

«Сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в начале ноября. 4 ноября (среда) будет выходным днем», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Отмечается, что 3 ноября будет предпраздничным днем, поэтому рабочий день сократится на час.



Ранее сообщалось, что 4 ноября станет последним праздничным нерабочим днем в 2020 году (всего их было 14). Следующими праздничными днями станут 1—10 января 2021 года. Всего в 2021 году будет 30 праздничных дней.

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Источник: ura.news

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