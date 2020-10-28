Жителям России сообщили о сокращенной рабочей неделе в ноябре

| 28 окт 2020 | 10:42

Первая неделя ноября в России будет сокращенной из-за празднования Дня народного единства 4 ноября. Об этом сообщили в федеральной службе по труду и занятости РФ.



«Сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в начале ноября. 4 ноября (среда) будет выходным днем», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Отмечается, что 3 ноября будет предпраздничным днем, поэтому рабочий день сократится на час.







Ранее сообщалось, что 4 ноября станет последним праздничным нерабочим днем в 2020 году (всего их было 14). Следующими праздничными днями станут 1—10 января 2021 года. Всего в 2021 году будет 30 праздничных дней.





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