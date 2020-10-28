Коллектив уфимской художественной школы №1 объявил о голодовке

Уфа | 28 окт 2020 | 16:01

Сегодня, 28 октября, в Уфе коллектив детской художественной школы №1 начал голодовку. Забастовка произошла, несмотря на вчерашнее заявление пресс-службы администрации города, что все вопросы решены.







Напомним, между Уфимской школой искусств и Детской художественной школой №1 имени А.Кузнецова возникла конфликтная ситуация. Общественники Альберт Рахматуллин и Алла Яковлева посетили учебное учреждение и выяснили, какие требования выдвигают преподаватели.

— Мы сегодня с 8 утра начали голодовку. В ней участвуют преподаватели детской художественной школы и родители учеников. Позже пойдем и зарегистрируем нашу голодовку, чтобы за нами наблюдали медицинские работники. Требования наши были следующие. Во-первых, уволить директора Оксану Мухаметжанову. Это уже выполнено. Она написала заявление на увольнение по собственному желанию. Во-вторых, восстановить в должности директора Сергея Андреева. В-третьих, разделить договор аренды между Уфимской школой искусств и художественной школой №1, чтобы мы могли самостоятельно заключить договор с УЗИО города и быть документально независимыми. Ну, и последнее пятое требование, построить нам отдельно стоящее здание на территории школы искусств. Потому что земельный участок за нами закреплен в 2016 году. Нужно выполнить проект и изыскать средства, чтобы эта стройка состоялась. Конечно, это требование можно ждать в течение года или двух, если оно будет решаться, то можно и подождать, — заявил директор детской художественной школы №1 Рамиль Мустаев.

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Фото: скриншот, видео: Альберт Рахматуллин