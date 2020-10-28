В Башкирии штрафы за нарушение масочного режима достигают 200 тысяч рублей

| 28 окт 2020 | 16:05

По всей России начал действовать всеобщий масочный режим. Он вступил в силу сегодня, 28 октября. По всей Башкирии специальные рейды проводят проверку соблюдения предписанных санитарных норм в общественных местах, стройках и предприятиях.







Нарушителей режима ждет большой штраф - до 200 тысяч рублей.

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По данным Межведомственного Совета общественной безопасности Башкирии с начала пандемии в республике оштрафовано 14,4 тысяч нарушителей масочного режима и самоизоляции. Из них 12 тысяч – по линии МВД, 2,4 тысячи – по линии республиканских органов госвласти. Кроме того, проверено 20 тысяч предприятий и торговых точек, в отношении них возбуждено 279 дел об административных правонарушениях, составлено более 60 протоколов.