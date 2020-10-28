В Башкирии появились проблемы с получением госуслуг по линии ГИБДД: как записаться на прием

| 28 окт 2020 | 18:37

Из-за технических неисправностей и излишней загруженности запись на прием в межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД, расположенный на проспекте Октября, 147, стала затруднительной. В связи с этим людей принимают в порядке электронной или живой очереди.







Республиканская госавтоинспекция подготовила памятку для жителей Башкирии. В ней указано время наименьшей загруженности. Так, больше вероятности быстрее получить услугу в четверг, пятницу и субботу. И даже в эти дни приходить лучше с 11:00 до 13:00 или к концу рабочего дня – в 17:00.

— В настоящее время принимаются необходимые меры по восстановлению механизма взаимодействия. Предварительная запись на получение государственных услуг по линии ГИБДД через единый портал госуслуг станет доступной только после возобновления работы системы, - отметили в ведомстве.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram