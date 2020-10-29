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Погода в Башкирии сегодня, 29 октября 2020 года: сухо и холодно

Погода в Башкирии сегодня, 29 октября 2020 года: сухо и холодно

| 29 окт 2020 | 08:40

В Башкирии синоптики подготовили прогноз погоды на ближайшие два дня. По информации Башгидрометцентра, погода в республике будет сухая и холодная.

Так, 29 октября осадков не ожидается. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха днем составит +4,+9°.

30 октября так же без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью составит 0,-5°, местами до -10°, днем +4,+9°.

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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