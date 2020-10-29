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В Уфе в инфекционном госпитале скончалась всеми любимая учительница лицея №21 Элеоноры Дударь | видео

В Уфе в инфекционном госпитале скончалась всеми любимая учительница лицея №21 Элеоноры Дударь | видео

Уфа | 29 окт 2020 | 10:38

В инфекционном госпитале, расположенном под Уфой в поселке Зубово, не стало педагога лицея №21 Элеоноры Дударь. Об этом сообщили в социальных сетях ее коллеги на странице центра социального продюсирования «Журавушки».



«Несколько дней назад мы созванивались, искали девочку, которая прочитает стихи на конференции ООН. Говорила Элеонора Георгиевна с трудом, просила, чтобы молились. Сообщила, что когда поправится, то займется фестивалем «Открытые сердца». На прощание сказала: «Это пройдет. Вы там берегите себя все». У нас у всех большое горе. Как будто осиротели. Царствие небесное», – написано в сообщении.

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По словам окружения погибшей, вероятной причиной смерти был коронавирус. Последние дни она проводила на ИВЛ. Коллеги отмечают, что она была неравнодушным педагогом, добрым человеком, который искал во всем позитив, с большим сердцем, очень любила своих учеников. 
«Нам будет Вас не хватать.... Все, что Вы сделали для нас - это бесценно и останется с нами!» – комментируют свою потерю в окружении Элеоноры Дударь. 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: скриншот видео

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