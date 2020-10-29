В Уфе в инфекционном госпитале скончалась всеми любимая учительница лицея №21 Элеоноры Дударь | видео

Уфа | 29 окт 2020 | 10:38

В инфекционном госпитале, расположенном под Уфой в поселке Зубово, не стало педагога лицея №21 Элеоноры Дударь. Об этом сообщили в социальных сетях ее коллеги на странице центра социального продюсирования «Журавушки».





«Несколько дней назад мы созванивались, искали девочку, которая прочитает стихи на конференции ООН. Говорила Элеонора Георгиевна с трудом, просила, чтобы молились. Сообщила, что когда поправится, то займется фестивалем «Открытые сердца». На прощание сказала: «Это пройдет. Вы там берегите себя все». У нас у всех большое горе. Как будто осиротели. Царствие небесное», – написано в сообщении.

«Нам будет Вас не хватать.... Все, что Вы сделали для нас - это бесценно и останется с нами!» – комментируют свою потерю в окружении Элеоноры Дударь.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скриншот видео

По словам окружения погибшей, вероятной причиной смерти был коронавирус. Последние дни она проводила на ИВЛ. Коллеги отмечают, что она была неравнодушным педагогом, добрым человеком, который искал во всем позитив, с большим сердцем, очень любила своих учеников.