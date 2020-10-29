В Башкирии генеральный директор БСК Эдуард Давыдов заболел коронавирусом

| 29 окт 2020 | 11:27

Генеральный директор БСК Эдуард Давыдов сегодня, 29 октября, опубликовал в социальных сетях сообщение с информацией о своей болезни. Руководитель компании заявил, что болен коронавирусом.







«У меня COVID. Полагаюсь на своих замов и начальников производств. Сам на связи. Не знаю, где подхватил. Когда вернулся из Москвы после совещания в Минпроме, специально сделал анализ. Все нормально. А вчера к вечеру резко разболелась голова и также резко начался озноб. Температура. Слабость до неподвижности просто. Сдал сегодня тест. Теперь на больничном. И пластом», – рассказал он.

«Берегите себя, близких и тех, с кем работаете. Правда, не хочу чтобы кто-нибудь заболел», – заключил руководитель компании.

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Фото: из открытых источников

Давыдов отметил, что попросил близких держаться от него подальше, несмотря не предлагаемую ему помощь, так как боиться кого-нибудь заразить.