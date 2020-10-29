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В Башкирии скончался гендиректор республиканского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии Амир Ишемгулов
| 29 окт 2020 | 12:03
Сегодня ночью после продолжительной болезни скончался генеральный директор Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии Амир Ишемгулов. Об этом стало известно на заседании Госсобрания республики.
По словам председателя Курултая Башкортостана Константина Толкачева, информация о месте и времени прощания с депутатом будет известна позднее. Депутаты почтили память Амира Ишемгулова минутой молчания.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе в инфекционном госпитале скончалась всеми любимая учительница лицея №21 Элеоноры Дударь. Об этом сообщили в социальных сетях ее коллеги на странице центра социального продюсирования «Журавушки».