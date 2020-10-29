В Башкирии скончался гендиректор республиканского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии Амир Ишемгулов

| 29 окт 2020 | 12:03

Сегодня ночью после продолжительной болезни скончался генеральный директор Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии Амир Ишемгулов. Об этом стало известно на заседании Госсобрания республики.







По словам председателя Курултая Башкортостана Константина Толкачева, информация о месте и времени прощания с депутатом будет известна позднее. Депутаты почтили память Амира Ишемгулова минутой молчания.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ruspekh.ru