Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии скончался мэр Уфы Ульфат Мустафин

В Башкирии скончался мэр Уфы Ульфат Мустафин

В Башкирии скончался мэр Уфы Ульфат Мустафин

Уфа | 29 окт 2020 | 18:40

Сегодня, 29 октября, после тяжелой 35-ти дневной борьбы с болезнью скончался глава администрации Уфы Ульфат Мустафин. Причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией и COVID-19. Об этом со ссылкой на главу Башкирии Радия Хабирова сообщает ИА «Башинформ».



Мы приносим искренние соболезнования родным и близким покойного.

Ульфат Мансурович Мустафин родился 4 мая 1959 года в селе Старо-Ихсаново Чекмагушевского района республики. Окончил Уфимский авиационный институт по специальности организация и нормирование труда. 

Трудовую деятельность начал в уфимском ЖЭУ. Работал главным инженером Производственного треста жилищного хозяйства, заведующим отделом коммунального хозяйства в исполкоме Кировского райсовета, заместителем начальника управления предприятий жилищного хозяйства и инженерного обеспечения Уфы. С 90-х годов работал в системе «Газпрома». 

В 2003 году Ульфат Мустафин перешел в Администрацию президента Башкирии на должность начальника финансово-хозяйственного управления. В 2010-2013 годах работал в Приуральском управлении Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору, а затем вернулся в «Газпром».

С должности заместителя гендиректора ПАО «Газпром газораспределение Уфа» перешел на пост главы администрации г. Уфы 29 октября 2018 года.



Напомним, ранее сообщалось, что у Ульфата Мустафина диагностировали пневмонию. Позже глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о состоянии главы администрации города.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии скончался гендиректор республиканского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии Амир Ишемгулов

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: