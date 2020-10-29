В Башкирии скончался мэр Уфы Ульфат Мустафин

Уфа | 29 окт 2020 | 18:40

Сегодня, 29 октября, после тяжелой 35-ти дневной борьбы с болезнью скончался глава администрации Уфы Ульфат Мустафин. Причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией и COVID-19. Об этом со ссылкой на главу Башкирии Радия Хабирова сообщает ИА «Башинформ».







Мы приносим искренние соболезнования родным и близким покойного.



Ульфат Мансурович Мустафин родился 4 мая 1959 года в селе Старо-Ихсаново Чекмагушевского района республики. Окончил Уфимский авиационный институт по специальности организация и нормирование труда.



Трудовую деятельность начал в уфимском ЖЭУ. Работал главным инженером Производственного треста жилищного хозяйства, заведующим отделом коммунального хозяйства в исполкоме Кировского райсовета, заместителем начальника управления предприятий жилищного хозяйства и инженерного обеспечения Уфы. С 90-х годов работал в системе «Газпрома».



В 2003 году Ульфат Мустафин перешел в Администрацию президента Башкирии на должность начальника финансово-хозяйственного управления. В 2010-2013 годах работал в Приуральском управлении Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору, а затем вернулся в «Газпром».



С должности заместителя гендиректора ПАО «Газпром газораспределение Уфа» перешел на пост главы администрации г. Уфы 29 октября 2018 года.









Напомним, ранее сообщалось, что у Ульфата Мустафина диагностировали пневмонию. Позже глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о состоянии главы администрации города.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии скончался гендиректор республиканского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии Амир Ишемгулов





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