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Стала известна дата похорон мэра Уфы Ульфата Мустафина

Стала известна дата похорон мэра Уфы Ульфата Мустафина

Уфа | 29 окт 2020 | 22:04

Сегодня, 29 октября, стало известно, когда пройдут похороны мэра Уфы Ульфата Мустафина.



Прощание с чиновником состоится 31 октября. Об этом сообщает издание Ufa1. Предполагается, что оно пройдет в кругу близких. По словам источника, у чиновника остались жена и два сына, которые сейчас находятся в Уфе.


— У Ульфата Мустафина был диабет и более 90 процентов поражения легких, — рассказал собеседник издания.

Отметим, что градоначальник продолжительное время страдал от пневмонии и коронавирусной инфекции. А 6 октября он ушел на самоизоляцию, потому что контактировал с COVID-больным. По словам источника UFA1, его состояние ухудшилось, и Мустафина спецбортом отправили в Москву, там из-за того, что мужчина страдал сахарным диабетом, у него образовалась гангрена, и врачи были вынуждены ампутировать ему ногу.

Ранее сообщалось о том, что Радий Хабиров выразил соболезнования семье скончавшегося мэра Уфы Ульфата Мустафина.


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Источник: ufa1.ru

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