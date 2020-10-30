Погода в Башкирии сегодня, 30 октября 2020 года: ожидаются осадки

| 30 окт 2020 | 08:39

В Башкирии ожидается незначительное ухудшение погодных условий. Прогноз погоды на ближайшие два дня подготовили синоптики Башгидромета.



Так, 30 октября в республике не ожидается осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днем составит +4,+9°.



31 октября в Башкирии так же без осадков, днем по северо-западу небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью составит –4,+1°, днем +5,+10°.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather



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